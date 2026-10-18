В 1984 году американский разведывательный спутник, наблюдавший за Семипалатинским полигоном, зафиксировал нечто необъяснимое: на высоте 80 километров температура воздуха за считаные секунды взлетела на 300 градусов.
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