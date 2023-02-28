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Пентагон: у армии США сейчас нет танков Abrams для передачи Украине

Пентагон: у армии США сейчас нет танков Abrams для передачи Украине

Американская армия не располагает танками М1 Abrams, которые можно было бы отправить Украине. Такое заявление сделала помощник министра обороны страны по делам международной безопасности Селест Уолландер.

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