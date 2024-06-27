Медвежий угол
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Медвежий угол

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Белоусов решил проверить, чем же таким занимается Нарусова

Белоусов решил проверить, чем же таким занимается Нарусова

Белоусов запустил проверку: Нарусова и Собчак под подозрением Ну что ж, друзья мои, в коридорах власти снова разгораются страсти, которые могли бы позавидовать сценаристы самого нашумевшего сериала.

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Комментарии
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Анна Суетина
Лучше бы мадам Арбидол (Голикову) за жопу взял, а то вечно она сухой из воды выходит
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59 мин.
HotRS
Вот  когда мадам Арбидол будет работать в МО, то тогда может быть. Ну, или когда Белоусов будет премьером.
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40 мин.
Ирина Черных
Крыша у неё поехала от безнаказанности, а не конкретная.
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33 мин.

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