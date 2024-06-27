Белоусов решил проверить, чем же таким занимается Нарусова

Анна Суетина Лучше бы мадам Арбидол (Голикову) за жопу взял, а то вечно она сухой из воды выходит

HotRS Вот когда мадам Арбидол будет работать в МО, то тогда может быть. Ну, или когда Белоусов будет премьером.