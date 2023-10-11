Сербский тренер Йованович: Путин является лучшим человеком на свете

Сербский тренер Владимир Йованович, которого уволили из эстонского мини-футбольного клуба "Виймси Смсраха" за то, что он поздравил с днем рождения Владимира Путина, рассказал о своем отношении к российскому президенту, передает Sport24.
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