Сцена, которую вы даже не увидите в фильме: посмотрите, как выглядит поверхность потенциального астероида Максим МорозовПосле нескольких лет исследований и нескольких миссий НАСА опубликовало самое четкое изображение астероида Рюгу, потенциально опасного объекта из группы Аполлон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии