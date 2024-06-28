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Сцена, которую вы даже не увидите в фильме: посмотрите, как выглядит поверхность потенциального астероида

Сцена, которую вы даже не увидите в фильме: посмотрите, как выглядит поверхность потенциального астероида

Сцена, которую вы даже не увидите в фильме: посмотрите, как выглядит поверхность потенциального астероида Максим МорозовПосле нескольких лет исследований и нескольких миссий НАСА опубликовало самое четкое изображение астероида Рюгу, потенциально опасного объекта из группы Аполлон.

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