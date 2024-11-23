Совладельца ТЦ «Зимняя Вишня» Вишневского освободили по УДО

Совладелец ТЦ «Зимняя Вишня» Вячеслав Вишневский вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), отбыв за решеткой лишь четверть положенного срока наказания.
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