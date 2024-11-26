Величину индивидуального пенсионного коэффициента предложили снизить

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, предусматривающий снижение величины коэффициента, дающую право на получение страховой пенсии по старости, с 30 до 20 баллов, чтобы получать ее могли больше россиян.