В дельте Волги нашли утонувшего 64-летнего астраханца

По предварительным данным, вытащенное из воды тело не имело признаков насильственной смерти. Как сообщили ПУНКТУ-А в пресс-службе ГУ МЧС, вчера около 17:00 в дельте Волги был зафиксирован новый случай водного ЧП: на территории Лиманского района, в протоке Подстепок (возле села Судачье) обнаружили труп мужчины.