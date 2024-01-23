В СГК рассказали, когда вернется тепло в некоторые дома левобережья

Дефект на теплосети по улице Дружбы устранили специалисты. Теплосеть заполняют теплоносителем. Сотрудники «Сибирской генерирующей компании» (СГК) завершили работы по устранению повреждений на теплосети по улице Дружбы.
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