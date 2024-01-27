Интересная жизнь с Vera Star Мало кто ожидал, что за несколько месяцев до выборов президента, произойдет событие, которое если не внесет сумятицу в стройные ряды номенклатуры, то по крайней мере вызовет сильное удивление.
Почем в России подписи за кандидата в президенты. Говорят у Надеждина по 350 рублей за час стояния в очереди
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Курзаева
"ЦИК не пропустит кандидатуру Надеждина, поскольку сбор подписей за материальное вознаграждения, явно лежит вне рамок действующего российского законодательства." Правильно. И вообще снять его кандидатуру с выборов. Не достоин такого высокого звания, как - Президент. Уверена, что основное население проголосует за Путина.
Ответить
18 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
да не нужен России Борис 2 !еще от Ельцина не совсем восстановились !!!!!!
Ответить
18 час.
людмила бер
Пусть баллотируется, узнаем какой процент за него проголосует..... за Собчак 1.68%, кто больше? 😀
Ответить
3 час.
Свежие комментарии