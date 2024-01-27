Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почем в России подписи за кандидата в президенты. Говорят у Надеждина по 350 рублей за час стояния в очереди

Почем в России подписи за кандидата в президенты. Говорят у Надеждина по 350 рублей за час стояния в очереди

Интересная жизнь с Vera Star Мало кто ожидал, что за несколько месяцев до выборов президента, произойдет событие, которое если не внесет сумятицу в стройные ряды номенклатуры, то по крайней мере вызовет сильное удивление.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;ЦИК не пропустит кандидатуру Надеждина, поскольку сбор подписей за материальное вознаграждения, явно лежит вне рамок действующего российского законодательства.&quot;  Правильно. И вообще снять его кандидатуру с выборов. Не достоин такого высокого звания, как - Президент.  Уверена, что основное население проголосует за Путина.
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18 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
да не нужен России  Борис 2  !еще от Ельцина не совсем   восстановились !!!!!!
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18 час.
людмила бер
Пусть баллотируется, узнаем какой процент за него проголосует..... за Собчак  1.68%,  кто больше? 😀
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3 час.

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