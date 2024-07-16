🇷🇺 Обработка позиций ВСУ зажигательными реактивными снарядами 9М22С из РСЗО "Град" на одном из направлении СВО🔥 🇺🇦 🎥Вид со стороны противника💥 #Зажигалки #СВО #РСЗО #Град.
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🇷🇺 Обработка позиций ВСУ зажигательными реактивными снарядами 9М22С из РСЗО "Град" на одном из направлении СВО🔥 🇺🇦 🎥Вид со стороны противника💥 #Зажигалки #СВО #РСЗО #Град.
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