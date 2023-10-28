Лавров заявил о желании защитить Центральную Азию от стран с «нечистыми» планами

Россия приложит усилия по защите Центральной Азии от стран с «нечистыми» планами. «Когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала» — сказал глава МИД России Сергей Лавров.