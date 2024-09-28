Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Над Россией нависла смертельная опасность!

Над Россией нависла смертельная опасность!

Страшную весть я принёс в твой дом, Надежда, зови детей! (с) Нечто подобное положено произносить, когда целый командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило грозно сообщает: Финляндия с Эстонией «расширяют своё военное сотрудничество в сфере морской обороны, цель которого состоит в том, чтобы разработать конкретные планы, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы» (издание «Helsingin Sanomat»).

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Эстония думает , а финны водку хлещут...
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11 час.
d
demyr150648
Я бы потребовал глубоких извинений, и для профилактики тут же заминировал порты Финляндии и Эстонии, Латвии и Литвы.  Вторым шагом - Польша, Швеция и Датские проливы.  И ультиматум всем этим странам о неизбежном ЯУ, если что. Его придется наносить.   Урок будет пострашней Хиросимы и Нагасаки. Вон, япошки - комнатные собачки Штатов - до сих им пятки лижут! - Страшно! Так что, если угроза произнесена, выполнять придется: стирайте нижнее бельё, ребята из любой страны Эуропы. И так хочется начать с Англичанки. Давно ее в позу зю никто не ставил!
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10 час.
Владимир Елкин
Шавки лают на слона! Значит, за шавками стоит что-то очень большое. Вот это якобы &quot;большое&quot; и говнистое, называемое &quot;велико&quot;британией, нужно утопить в Атлантическом океане так, чтобы пролив был от Франции до Кубы! После этого у многих из-за океана, кто желает подзаработать на войне и уничтожении нашей страны, зашевелятся нужные нам мысли в их прямых мозговых извилинах: умирать самим ведь страшно, это не наблюдать по телевизору, как где-то рвутся изготовленные ими бомбы и снаряды! Повторить судьбу бритов никому не захочется!!!
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10 час.

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