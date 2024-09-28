Над Россией нависла смертельная опасность!

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demyr150648

Я бы потребовал глубоких извинений, и для профилактики тут же заминировал порты Финляндии и Эстонии, Латвии и Литвы. Вторым шагом - Польша, Швеция и Датские проливы. И ультиматум всем этим странам о неизбежном ЯУ, если что. Его придется наносить. Урок будет пострашней Хиросимы и Нагасаки. Вон, япошки - комнатные собачки Штатов - до сих им пятки лижут! - Страшно! Так что, если угроза произнесена, выполнять придется: стирайте нижнее бельё, ребята из любой страны Эуропы. И так хочется начать с Англичанки. Давно ее в позу зю никто не ставил!