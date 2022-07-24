Как ни в чем не бывало! Чонгука и Ви засекли целующимися в кустах в парке

В то время, пока поклонники всего мира читают новости инсайдеров о том, что Чонгук (Jungkook) и Ви (V) окончательно поссорились и больше не хотят быть вместе, сасэн, выставляющий ежедневные апдейты о парочке, заявляет, что у вигуков все просто замечательно! Интригует? Тогда перейдем к подробностям! Интернет-пользователь, знаменитый на просторах корейских порталов, опубликовал неожиданную информацию о том, что Чонгука и Ви видели в одном из сеульских парков в 2 часа ночи, где парни сидели на лавочке и мило обменивались комплиментами.