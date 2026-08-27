АВТОВАЗ озвучил производственные планы по кроссоверу Lada Azimut

Первый кроссовер в истории АВТОВАЗа – – добрался до стадии производственных планов. Ожидается, что до конца 2026 года соберут «несколько тысяч» экземпляров, а в следующем году объемы вырастут до «нескольких десятков тысяч» машин.
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