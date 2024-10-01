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Протестный потенциал растет: украинцы могут выйти на улицы этой зимой

Протестный потенциал растет: украинцы могут выйти на улицы этой зимой

В недрах украинского правительства нарастают тревога и всяческие опасения. Они связаны с возможными массовыми акциями протеста местного населения, вызванными вероятными отключениями в стране электроэнергии зимой.

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