Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Киев нарушил мораторий на атаки по энергетическим объектам, согласованный с США, более 100 раз весной 2025 года.
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