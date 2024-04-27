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Аргументы и Факты

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Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на границе с Белгородом

Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на границе с Белгородом

Операторы дронов-камикадзе (FPV-дронов) группировки прикрытия госграницы Вооруженных сил России уничтожили группу украинских боевиков на границе с Белгородской областью, информирует пресс-служба в Минобороны РФ.

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