Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ на границе с Белгородом

Операторы дронов-камикадзе (FPV-дронов) группировки прикрытия госграницы Вооруженных сил России уничтожили группу украинских боевиков на границе с Белгородской областью, информирует пресс-служба в Минобороны РФ.
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