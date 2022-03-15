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В Китае наблюдается самая серьезная вспышка коронавируса за два года

В Китае наблюдается самая серьезная вспышка коронавируса за два года

Китай борется с самой серьезной за последние два года вспышкой коронавируса. Число случаев заболеваемости стремительно растет, из-за чего власти изменили «политику нулевого терпения» к Covid-19, разрешив использовать экспресс-тесты на антигены.

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