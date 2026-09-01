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Германия залазит в кредиты ради спонсирования Украины – экс-депутат «АдГ»

Германия будет вынуждена брать огромные кредиты для закрытия дыры в бюджете, но всё равно продолжает выделять деньги бандеровскому режиму.

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