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Российские ученые разработали "лазерный пылесос" для очистки ран

Российские ученые разработали "лазерный пылесос" для очистки ран

Ученые Челябинского государственного университета в составе международного исследовательского коллектива разработали устройство для очистки ран от бактериального налета, гноя и частиц отмерших тканей.

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