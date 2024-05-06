Стоит ли России помогать украинским ухылянтам?

В последние дни в обществе развернулась весьма оживленная дискуссия относительно того, нужно ли России помогать тем или иным образом находящимся в странах ЕС гражданам Украины, которым всё явственней грозит отправка в нэньку для пополнения стремительно тающих ВСУ.