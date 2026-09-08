В Пентагоне заявили, что НАТО стоит готовиться к "затяжному конфликту" на Украине

Организации Североатлантического договора следует быть готовой к «затяжному конфликту» на Украине. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби, пишет ТАСС.
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