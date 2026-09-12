Какой сегодня праздник: 13 сентября 2026

13 сентября 2026 года — 256-й день года (в невисокосном 2026-м до конца года остаётся 109 дней). Этот день богат на профессиональные, международные и народные праздники, а также на важные исторические события и дни рождения известных людей.
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