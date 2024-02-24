ОПМ «Безопасная дорога»: за неполный февраль в авариях пострадали 17 человек и восемь погибли

В Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С 1 февраля на территории региона зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли восемь человек, еще 17 – получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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