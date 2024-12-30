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Путин запретил брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

   Президент РФ Владимир Путин за два дня, 26 и 28 декабря, подписал 84 закона, которые были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации на последних заседаниях в 2024 году.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А может и разрабатывать стали антимигрантские Законы потому,что люди ругались, что ничего не делается в России по защите местного населения от экспансии мигрантов? ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА незаконная и не контролируемая миграция в страну считается бедствием, кроме как у нас так не считалось. А что делать народу?!! Вы только не понятно  в каком бункере отсиживаетесь от действительности,  и на каком диване клепаете...
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Законы разрабатываются не моментально. Это как с санкциями, они были введены СРАЗУ после СВО. Но заготовлены за год до этого. И не привязаны к конкретному событию. Проигнорировали бы мы украину, украина начала бы бомбежку приграничных районов, в соответствии с этим,для поддержки действий украины по уничтожению РФ введены были санкции.
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10 час.
Добрый Кот
Теперь в школах будут полные классы черножопых зверят не говорящих по русски, но с тестами о знании русского языка. Коррупция рулит.
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8 час.

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