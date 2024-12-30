Путин запретил брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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лина любимцева

А может и разрабатывать стали антимигрантские Законы потому,что люди ругались, что ничего не делается в России по защите местного населения от экспансии мигрантов? ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА незаконная и не контролируемая миграция в страну считается бедствием, кроме как у нас так не считалось. А что делать народу?!! Вы только не понятно в каком бункере отсиживаетесь от действительности, и на каком диване клепаете...