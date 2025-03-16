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Спички - не игрушка

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Сегодня ему было почему-то невесело: в Подольске суд наконец вынес приговор Алиакбару, напавшему на сотрудника полиции

Сегодня ему было почему-то невесело: в Подольске суд наконец вынес приговор Алиакбару, напавшему на сотрудника полиции

Интересная жизнь с Vera Star Сегодня суд наконец вынес приговор выходцу одной из Среднеазиатских республик, который 5 февраля текущего года решил померяться силами в сотрудниками ГИБДД, и в результате завязавшейся потасовки разбил лицо автоинспектору.

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