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Мировое обозрение

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ЦИК: Узденов получил 73,28% на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии

ЦИК: Узденов получил 73,28% на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии

Обработка ста процентов протоколов в Карачаево-Черкесском одномандатном округе № 19 расставила всё по местам: кандидат «Единой России» Солтан Узденов побеждает с результатом 73,28% голосов.

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