Светлана Изамбаева: «Мне казалось, что у меня прямо на лбу написано было ВИЧ»

Руководитель Благотворительного Фонда Нестрашно Светланы Изамбаевой, клинический психолог Светлана Изамбаева рассказала «Вестям Татарстана» свою историю о том, как она получила ВИЧ-положительный статус, и поделилась своим опытом.
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