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ГТРК Татарстан

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Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Они себя уже наказали.В Азнакаевском ра...
  • Владимир Акулов
    А  пиндосов  можно  призвать  к  ответу  за  то  ,  что  разбомбили  Югославию  ,  Ливию  ,  Ирак  , Сирию  , И  в  У...Путин дал поручен...
  • vasyn
    Путина к ответу ,как-нибудь можно призвать за всё содеянное или это уже невозможно.Путин дал поручен...

Светлана Изамбаева: «Мне казалось, что у меня прямо на лбу написано было ВИЧ»

Светлана Изамбаева: «Мне казалось, что у меня прямо на лбу написано было ВИЧ»

Руководитель Благотворительного Фонда Нестрашно Светланы Изамбаевой, клинический психолог Светлана Изамбаева рассказала «Вестям Татарстана» свою историю о том, как она получила ВИЧ-положительный статус, и поделилась своим опытом.

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