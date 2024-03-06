«Два года терпим…» Совет Федерации проведет ревизию невыгодных для России международных соглашений

Сегодня верхняя палата российского парламента единогласно денонсировала одностороннее соглашение от 1956 года с Великобританией и Ирландией, который давал право этим государствам заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря.
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