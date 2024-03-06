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«Два года терпим…» Совет Федерации проведет ревизию невыгодных для России международных соглашений

«Два года терпим…» Совет Федерации проведет ревизию невыгодных для России международных соглашений

Сегодня верхняя палата российского парламента единогласно денонсировала одностороннее соглашение от 1956 года с Великобританией и Ирландией, который давал право этим государствам заниматься рыболовным промыслом в водах Баренцева моря.

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