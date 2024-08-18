В КХЛ возможно появление целых 3 новых клубов в сезоне 24/25: обсуждаем, что это могут быть за команды

Недавно мы на канале устроили дискус касательно крайне интересного межсезонья Континентальной Хоккейной Лиги, правда там я больше сделал акцент непосредственно на СКА и том, как нововведения повлияли на политику команды, но не будем сейчас о плохих новостях.