ЛДПР проигнорировала выборы глав в поселениях ХМАО на фоне реформы местного самоуправления

23 марта в Ханты-Мансийском автономном округе прошли выборы глав городских и сельских поселений. Победу во всех округах одержали представители партии «Единая Россия», однако ключевой особенностью выборов стало полное отсутствие кандидатов от ЛДПР, которая в прежние годы старалась завоевывать администрации небольших поселений.