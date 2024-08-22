Кредиты укорачиваются, но не сокращаются

Руководство Центрального банка Российской Федерации борется с инфляцией одним способом – повышает ключевую ставку выдачи своих кредитов коммерческим банкам, чтобы те в свою очередь давали деньги по еще большей цене, деньгооборот сокращался, спрос на товары и услуги падал, и цены не росли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии