Сожрала система? Рассказываю, куда делась честная и принципиальная Поклонская

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПодписатьсяСожрала система? Рассказываю, куда делась честная и принципиальная Поклонская Всем доброго времени суток. В 2014 году в нашей стране стала популярной одна очаровательная женщина – Наталья Поклонская.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИ тут не скажу Не скажуВсе проще - украинство и местечковость из таких не выдавишь...Ответить16 мин.Василий ГолубьКак бы свой народ не загубить. Постоянная убыль россиян.Ответить8 мин.Василий ГолубьВзрослый подросток.Ответить6 мин.
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