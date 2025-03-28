«Акт сатанизма»: в РПЦ возмутились захватом украинскими силовиками пещер Киево-Печерской лавры, чтобы вскрыть раки с мощами

Это издевательство над верующими, все участвующие в осквернении святынь предстанут перед судом, заявил Вахтанг КипшидзеВ РПЦ считают «актом сатанизма» захват украинскими силовиками Ближних пещер Киево-Печерской лавры, чтобы вскрыть раки с мощами 79 святых.