«Акт сатанизма»: в РПЦ возмутились захватом украинскими силовиками пещер Киево-Печерской лавры, чтобы вскрыть раки с мощами

Это издевательство над верующими, все участвующие в осквернении святынь предстанут перед судом, заявил Вахтанг КипшидзеВ РПЦ считают «актом сатанизма» захват украинскими силовиками Ближних пещер Киево-Печерской лавры, чтобы вскрыть раки с мощами 79 святых.
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