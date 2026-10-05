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Ростех

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Владимир Путин открыл в Якутии «Точку будущего»

Владимир Путин открыл в Якутии «Точку будущего»

Фото: пресс-служба фонда «Новый дом» В День учителя президент Российской Федерации Владимир Путин запустил работу образовательного комплекса «Точка будущего.

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