ЗАПАД УВЯДАЕТ, НО НЕ СДАЁТСЯ. ДЛЯ ПРОЩАНИЯ С ГЕГЕМОНОМ НУЖНА ОСОБАЯ БАЗА

Крупнейший интеллектуал, политик и издатель, глава Швейцарского пресс-клуба Ги Меттан на Всемирной онлайн-конференции по многополярности заявил: не стоит тешить себя мыслью, что прежний миропорядок во главе с Западом мёртв.
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