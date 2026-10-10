Российские фигуристы завоевали 13 медалей на турнире в Алма-Ате

Российские фигуристы выиграли 13 медалей на Мемориале Дениса Тена, который прошел в Алма-Ате. В активе спортсменов — награды как во взрослых соревнованиях, так и в юниорских турнирах.
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