Как и предсказывала Мойка78, рейды полиции по кафе и столовым, пользующимся популярностью у мигрантов, станут регулярными.
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Как и предсказывала Мойка78, рейды полиции по кафе и столовым, пользующимся популярностью у мигрантов, станут регулярными.