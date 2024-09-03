БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Погром Православия на Украине под крокодильи слезы западных "христиан"

Погром Православия на Украине под крокодильи слезы западных "христиан"

Всемирный совет церквей и Ватикан активно способствуют уничтожению канонической УПЦ   На фото: папа Франциск и глава украинских униатов Святослав Шевчук После принятия на Украине закона о фактическом запрете канонического Православия некоторые западные структуры, лицемерно апеллирующие к христианским ценностям, сделали публичные заявления по этому поводу.

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Комментарии
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Валерий
Где зеля запретил упц у себя в дурной голове чем больше территорий будет освобождено тем лучше вот там и будес истинное православие !!!
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12 час.

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