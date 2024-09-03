Погром Православия на Украине под крокодильи слезы западных "христиан"

Всемирный совет церквей и Ватикан активно способствуют уничтожению канонической УПЦ На фото: папа Франциск и глава украинских униатов Святослав Шевчук После принятия на Украине закона о фактическом запрете канонического Православия некоторые западные структуры, лицемерно апеллирующие к христианским ценностям, сделали публичные заявления по этому поводу.
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