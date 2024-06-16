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Президент Кубы побывал на кораблях ВМФ РФ в порту Гаваны

Президент Кубы побывал на кораблях ВМФ РФ в порту Гаваны

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес побывал на фрегате «Адмирал Горшков» и подводной лодке «Казань», о чем он сообщил 16 июня в соцсети Х, добавив фото с российскими моряками на палубе и на мостике фрегата.

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