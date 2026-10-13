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Бывшего коммунального олигарха Алексея Боброва начали судить за закрытыми дверями

Бывшего коммунального олигарха Алексея Боброва начали судить за закрытыми дверями

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению в закрытом режиме уголовного дела бывшего бенефициара «Корпорации СТС» Алексея Боброва, обвиняемого по ч.

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