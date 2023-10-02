Боррель: ЕС сожалеет о принятом в США бюджете без помощи Украине

Европейский союз удивлен и сожалеет о принятом в США «в последний момент» бюджете для обеспечения финансирования правительства, который не включает в себя средства на оказание помощи Киеву, заявил 2 октября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, его слова приводит газета Pais.