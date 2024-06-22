Искали "Искандеры"? P-3 Orion кружил у Калининграда, но вдруг запросил помощь и тут же сменил курс на родную базу и еле туда добрался

У самого миролюбивого и сугубо оборонительного альянса в мире – у НАТО, конечно же, а вы что подумали? – снова проблемы! Неприятный инцидент случился с самолётом немецких ВВС, который миролюбиво ошивался у российских границ близ Калининграда, причём вёл себя столь дружелюбно, что чуть не нарушил воздушную границу и не устроил «культурный обмен».