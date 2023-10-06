Военный эксперт Дандыкин назвал расположение причиной неудач ВСУ у Клещеевки

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями» рассказал, что в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР российские подразделения заняли самые выгодные позиции на вершинах, в то время как противник оказался в низине.
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