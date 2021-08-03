Daily Storm

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Ростуризм раскрыл подробности смертельного ДТП с российскими туристами в Анталье

Ростуризм раскрыл подробности смертельного ДТП с российскими туристами в Анталье

Четыре человека погибли, включая трех россиян, пятеро получили тяжелые ранения, отметили в ведомствеВодитель автобуса, который попал в смертельное ДТП в Турции около города Манавгата, скорее всего, не справился с управлением, сообщили в Ростуризме.

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