Ростуризм раскрыл подробности смертельного ДТП с российскими туристами в Анталье

Четыре человека погибли, включая трех россиян, пятеро получили тяжелые ранения, отметили в ведомствеВодитель автобуса, который попал в смертельное ДТП в Турции около города Манавгата, скорее всего, не справился с управлением, сообщили в Ростуризме.