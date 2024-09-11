Трамп: в городе Спрингфилде в штате Огайо мигранты едят домашних животных

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов со своей соперницей Камалой Харрис обратил внимание на широко растиражированный за последние дни слух о том, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилде в штате Огайо якобы похищают у местных жителей домашних животных и употребляют их в пищу.
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