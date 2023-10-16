«Албанизация» Карабаха обернется дерусификацией Закавказья. Мнение

Участие российских академических структур в процессе «албанизации» армянского культурного и духовного наследия способствует вымыванию русского цивилизационного фактора из Закавказья, заявила профессор института востоковедения Российско-Армянского университета Виктория Аракелова 15 октября в интервью изданию «Русарминфо».
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