Экс-депутат Госдумы Драганов прокомментировал обыски в его доме

Бывший депутат Государственной думы Валерий Драганов, в доме которого в Подмосковье силовики провели обыски в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, заявил ТАСС, что «считает себя добропорядочным гражданином и спокоен за себя и свой бизнес».
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