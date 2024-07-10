Экс-депутат Госдумы Драганов прокомментировал обыски в его доме

Бывший депутат Государственной думы Валерий Драганов, в доме которого в Подмосковье силовики провели обыски в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, заявил ТАСС, что «считает себя добропорядочным гражданином и спокоен за себя и свой бизнес».