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Певица Согдиана решила развестись с третьим мужем Максимом Жерновым

Певица Согдиана решила развестись с третьим мужем Максимом Жерновым

Певица Согдиана решила развестись с третьим мужем Максимом Жерновым. Об этом сообщает Mash. По информации журналистов, дело о расторжении брака Оксаны Нечитайло (настоящее имя) и Максима Жернового прилетело в московский суд четыре дня назад.

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