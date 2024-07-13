Певица Согдиана решила развестись с третьим мужем Максимом Жерновым. Об этом сообщает Mash. По информации журналистов, дело о расторжении брака Оксаны Нечитайло (настоящее имя) и Максима Жернового прилетело в московский суд четыре дня назад.